مصر.. تفكيك شبكة إجرامية استغلت الأطفال في التسول

محمد عبد العزيز
14 أغسطس 2025، 12:55 م

أعلنت السلطات المصرية عن ضبط شبكة إجرامية مكوّنة من 20 شخصًا، بينهم 11 من ذوي المعلومات الجنائية، بتهمة استغلال عدد من الأطفال في أعمال التسول، واستجداء المارة، وبيع السلع البسيطة، وجمع القمامة، إضافة إلى الاستيلاء على متحصلاتهم بالقوة.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن المتهمين اتخذوا من مناطق بوسط القاهرة ومحافظة الجيزة (العجوزة والدقي) مسرحًا لنشاطهم الإجرامي، حيث تم ضبطهم وبصحبتهم 18 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء ممارسة تلك الأعمال.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية المصرية، تم تسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، فيما جرى التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى أسرهم في دور رعاية مناسبة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

وتأتي هذه العملية الأمنية في إطار الاستراتيجية المستمرة لمواجهة مختلف أشكال الجريمة، ولا سيما تلك التي تستهدف الفئات المستضعفة في المجتمع ومن بينهم الأطفال.

