ميشيل أوباما تكشف مفاجأة المطر داخل البيت الأبيض

كشفت ميشيل أوباما، سيدة أميركا الأولى السابقة، عن واقعة مفاجأة خلال فترة حكم أوباما، حيث فوجئا بسقف البيت الأبيض يمطر جراء تسرب المياه.

وروت أن ابنتها ساشا أوباما أبلغتهما أن السماء كانت تمطر في غرفة الطعام، لكنهما رفضا تصديقها في البداية، معتقدين أن ابنتهما الصغيرة كانت تحاول ببساطة دفعهما للنهوض من السرير.

لكنهما سرعان ما سمعا صوت المطر، ليجدا أن سقف غرفة الطعام كان يمطر حرفيا: أنبوب قديم جدا انفجر وكان تتساقط منه المياه ".

وقالت إن الموظفين تصرفوا بسرعة للتأكد من أن الفن الذي لا يقدر بثمن الذي يزين الجدران في مأمن من التلف، لكن السقف تحطم بسبب هطول الأمطار.

وجاءت الحكاية ردًا على سؤال يتعلق بواقع الحياة اليومية في البيت الأبيض.

وأقرت ميشيل بالعديد من الامتيازات ، بما في ذلك الخدم. لكنها لم تكن تريد أن يعتقد المستمعون أن الأمر كله كان عبارة عن صورة وردية.

ولفتت السيدة الأولى السابقة إلى أن السبب في مشكلة السقف هو إحجام الرؤساء عن الإنفاق على إصلاح البيت الأبيض كي لا يتعرضوا لانتقادات من الحزب المنافس، واضافت: "لذلك سأقول هذا فقط للناس هنا: البيت الأبيض بحاجة إلى رعاية."