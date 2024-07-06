كيف علّق وائل جسار على طلب فنانة شهيرة الزواج به؟

علّق الفنان اللبناني وائل جسار على طلب الفنانة أسماء جلال الزواج به، وذلك بعد أن تصدر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديث أسماء عنه، أخيرًا، في برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي.

وصرحت أسماء جلال بحبها وإعجابها الشديد بالفنان اللبناني منذ صغرها، مما دفعها إلى تعليق صورته في كل مكان بغرفتها، واهتمامها الشديد بمتابعة أخباره، وحضورها جميع حفلاته.

وأشارت الفنانة أسماء إلى أنها في إحدى الحفلات ذهبت لالتقاط صورة معه وعرضت عليه الزواج.

وعلّق الفنان جسار على كلام الفنانة المصرية قائلًا: "ألف شكر لها على محبتها الكبيرة لي، وإن شاء الله ربنا يوفقها في حياتها الشخصية والفنية، تصريحاتها كانت تلقائية جدًا، وطبيعية، وعبرت عن حبها لي بشكل لذيذ جدًا، أشكرها من كل قلبي".

وأضاف في تصريحات للصحافة المحلية المصرية: "ربنا يوفقها بإبن الحلال، ويحبها حب مالوش حدود، لأنها تستاهل كل خير، ونظرتي المستقبلية لها إنها إن شاء الله ستكون نجمة كبيرة".

وتعيش الفنانة أسماء جلال حالة من التوهج الفني حاليًا، إذ يُعرض لها فيلم "اللعب مع العيال"، الذي تلعب فيه دور البطولة النسائية أمام محمد إمام، كما يُعرض لها أيضًا "أولاد رزق – 3"، الذي تقدم فيه شخصية فتاة تجمعها قصة حب ببطل الفيلم عمرو يوسف.