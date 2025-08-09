ملاك.. حسناء عراقية من بغداد تبيع دوار الشمس بالزي الكردي (فيديو)

أثارت فتاة عراقية من بغداد تدعى ملاك، ردود فعل وجدلاً بين العراقيين، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في مقطع فيديو، مؤخراً.

وتقف ملاك في سوق دهوك بكردستان لتبيع حبوب "دوار الشمس" للمارة، مرتدية الزي الكردي الوطني، ما جعلها تحظى بإعجاب واسع.

وأكدت ملاك أنها تمارس مهنتها بكل طمأنينة وأمان وأن الجميع يتقبل وجودها وكونها تمارس هذه المهنة، مؤكدة عدم تعرضها لأية مضايقات.

وأبدى طيف واسع من الناشطين إعجابهم بما أقدمت عليه الفتاة التي تبدي ثقة كبيرة بنفسها، فيما عبر آخرون عن انتقادهم للفتاة لأسبابهم الخاصة.