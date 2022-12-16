يحوي 1500 سمكة غريبة.. تحطم أضخم "أكواريوم" بالعالم في برلين

تحطم حوض أسماك ضخم في برلين كان يأوي نحو 1500 سمكة غريبة الشكل، اليوم الجمعة، لينسكب مليون لتر من المياه ويتناثر الحطام على طريق ضخم في منطقة ميته المزدحمة، وفق ما أفادت خدمات الطوارئ الألمانية.

وهرع حوالي 100 فرد من خدمات الطوارئ إلى الموقع، وهو مجمع فخم يحوي فندق راديسون ومتحفا ومتاجر ومطاعم بالإضافة إلى ما يقول مجمع دوم أكواري إنه أضخم حوض أسماك أسطواني قائم بذاته في العالم بارتفاع 14 مترا.