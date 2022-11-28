"النبي مارس الرياضة".. دار الإفتاء المصرية تفتي في حرمة كرة القدم

قال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خالد عمران، إن كرة القدم ليست حرامًا، وإنما بها إفادة وتسهم في التعرف على الثقافات الأخرى.

ونقل موقع "صدى البلد" عن عمران قوله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد: "لا يملك أحد الحكم على أحد من خلق الله مثل اللاعبين، بأنهم أسفل السافلين".