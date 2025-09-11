ميغان ماركل تدعم الأمير هاري عن بُعد خلال زيارته للمملكة المتحدة

في الوقت الذي يزور فيه الأمير هاري المملكة المتحدة في رحلة نادرة بمفرده، أظهرت زوجته ميغان ماركل دعمها من على بُعد آلاف الأميال.

وفي مسار الاثنين الماضي، حضر هاري حفل توزيع جوائز WellChild في لندن، وهي مؤسسة خيرية تكرّم الأطفال الملهمين المصابين بأمراض خطيرة. وخلال الحدث، قضى وقتًا مع الأطفال الفائزين، وأظهر جانبه المرح، بما في ذلك خوضه معركة بالسيوف المصنوعة من البالونات مع فتاة صغيرة.

وأثّر هذا الموقف في زوجته ميغان، التي بقيت في مونتيسيتو مع طفليهما. حيث نشرت مقطع فيديو قصيرًا من اللحظة عبر خاصية القصص على حسابها في إنستغرام، وأضافت رمزين تعبيريين على شكل قلب وردي. وهذه أول مرة تنشط فيها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ وصول هاري إلى المملكة المتحدة.

وتُعد هذه أول زيارة لهاري إلى بريطانيا منذ مايو الماضي، حين خسر معركة قانونية طويلة مع وزارة الداخلية بشأن ترتيباته الأمنية. وتأتي زيارته الحالية بالتزامن مع الذكرى الثالثة لوفاة الملكة إليزابيث الثانية، حيث زار قبرها.

والأهم في هذه الزيارة كان لقاء هاري بوالده الملك تشارلز بعد قطيعة دامت 20 شهرًا، حيث احتسى معه الشاي في لقاء بعيد عن الكاميرات، وبقيا معًا لمدة 55 دقيقة.

وقال خبراء ملكيون، إن اللقاء بينه وبين شقيقه الأمير ويليام يبدو غير وارد. فوفقًا لمصادر مطلعة، لا يرغب ويليام على الإطلاق في لقاء هاري خلال زيارته، رغم أن الاثنين كانا على بُعد مسافة قصيرة يوم الاثنين، كما شارك كل منهما في فعاليات منفصلة يوم الثلاثاء، مع جدول مزدحم للأمير ويليام طوال فترة بقاء هاري في البلاد.

وبحسب الخبراء تبقى مسألة الثقة عقبة كبيرة بين هاري والعائلة المالكة. إذ يخشى الكثيرون من أن أي شيء يُقال له قد يتم تسريبه إلى وسائل الإعلام. ومنذ تنحيه عن واجباته الملكية في عام 2020، أدلى هاري وميغان بعدة تصريحات علنية عبر مقابلات، وسلسلة وثائقية على نتفليكس، ومذكرات هاري "سبير"؛ ما زاد حدة التوتر مع العائلة.

ورغم هذه الخلافات، يواصل الأمير هاري التعبير عن رغبته في المصالحة. ومع ذلك، فإن غياب الثقة وموقف ويليام الحازم قد يصعّبان من إصلاح تلك العلاقات، بحسب ما يؤكده الخبراء الملكيون.



