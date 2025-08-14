ليوناردو دي كابريو: أشعر أنني في الـ32 رغم اقترابي من الخمسين

أكد النجم الأمريكي ليوناردو دي كابريو أنه يشعر أصغر من سنه الحقيقي، موضحا أنه ما زال يحتفظ بروح الثلاثينيات رغم اقترابه من منتصف القرن.

وفي حوار مع المخرج بول توماس أندرسون لمجلة Esquire ضمن عددها المخصص لـ"متمردي هوليوود"، سُئل دي كابريو: "إذا لم تكن تعرف كم عمرك، فكم ستقول؟"، ليجيب على الفور: "اثنان وثلاثون". وأضاف لاحقا أنه يشعر عاطفيا وكأنه في الخامسة والثلاثين.

وأشار الفائز بجائزة الأوسكار إلى أن بلوغه الخمسين جعله أكثر حرصا على الصراحة وعدم إضاعة الوقت، سواء في حياته الشخصية أو المهنية، لافتا إلى أنه بات أكثر وضوحا حتى لو أدى ذلك إلى الخلاف أو إنهاء بعض العلاقات. واستشهد بوالدته إيرميلين التي يعتبرها قدوة في الصراحة والبساطة.

وعن مسيرته الفنية، استذكر دي كابريو بداياته في أواخر الثمانينيات، ثم انطلاقته الكبرى بفيلم ما الذي يضايق جيلبرت جريب (1993) الذي نال عنه أول ترشيح لجائزة الأوسكار بعمر 19 عاما. وعلى مدار مسيرته، ترشح ست مرات أخرى، وفاز بالجائزة مرة واحدة عام 2015 عن فيلم العائد.

أما عن عاداته في مشاهدة أفلامه، فقال إنه نادرًا ما يعيد مشاهدتها، باستثناء فيلم الطيار (2004) الذي يعتبره محطة مهمة في حياته المهنية.

وأوضح أن العمل على هذا الفيلم مع المخرج مارتن سكورسيزي منحه لأول مرة شعورا بالمسؤولية الكاملة كمشارك أساسي في الإنتاج، وليس مجرد ممثل يؤدي دورا محددا.