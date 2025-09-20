logo
منوعات

محاكمة قاتل مؤثرة باكستانية شهيرة بعد رفضها الارتباط به

محاكمة قاتل مؤثرة باكستانية شهيرة بعد رفضها الارتباط به
المؤثرة الباكستانية سناء يوسف
إرم نيوز
إرم نيوز

في واقعة صادمة هزت باكستان، وجهت السلطات تهمة القتل إلى الشاب عمر حياة (22 عامًا) بعد أن أقدم على قتل المؤثرة الشهيرة سناء يوسف (17 عامًا) بسبب رفضها الارتباط به.  

ووصفت الشرطة الجريمة بأنها "وحشية ونُفذت بدم بارد"، موضحة أن حياة قتل الفتاة في يونيو الماضي عقب رفضها تلبية طلباته المتكررة عبر الإنترنت.  

أخبار ذات علاقة

المؤثرة البوسنية أدنا أومربيغوفيتش

وفاة مفاجئة لمؤثرة بوسنية ليلة زفافها

وسناء يوسف كانت من أبرز نجوم "تيك توك" في باكستان، حيث تجاوز عدد متابعيها المليون على المنصة، وكانت تشارك مقاطع فيديو عن قهوتها المفضلة، ومنتجات التجميل، والملابس التقليدية، ما جعلها محط أنظار واسعة.  

وأثارت الجريمة موجة غضب واحتجاجات في العاصمة إسلام آباد، حيث خرج عشرات النشطاء الحقوقيين إلى الشوارع للتنديد بالعنف ضد المرأة والمطالبة بالعدالة.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC