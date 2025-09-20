محاكمة قاتل مؤثرة باكستانية شهيرة بعد رفضها الارتباط به

في واقعة صادمة هزت باكستان، وجهت السلطات تهمة القتل إلى الشاب عمر حياة (22 عامًا) بعد أن أقدم على قتل المؤثرة الشهيرة سناء يوسف (17 عامًا) بسبب رفضها الارتباط به.

ووصفت الشرطة الجريمة بأنها "وحشية ونُفذت بدم بارد"، موضحة أن حياة قتل الفتاة في يونيو الماضي عقب رفضها تلبية طلباته المتكررة عبر الإنترنت.

وسناء يوسف كانت من أبرز نجوم "تيك توك" في باكستان، حيث تجاوز عدد متابعيها المليون على المنصة، وكانت تشارك مقاطع فيديو عن قهوتها المفضلة، ومنتجات التجميل، والملابس التقليدية، ما جعلها محط أنظار واسعة.

وأثارت الجريمة موجة غضب واحتجاجات في العاصمة إسلام آباد، حيث خرج عشرات النشطاء الحقوقيين إلى الشوارع للتنديد بالعنف ضد المرأة والمطالبة بالعدالة.