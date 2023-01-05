كيف نتذكر "تكنيك" ركوب الدراجة رغم سنوات من الانقطاع؟

تعتبر رياضة ركوب الدراجات الهوائية واحدة من أبرز النشاطات البدنية التي يمارسها الأشخاص منذ طفولتهم، وعلى الرغم من صعوبة تعلم "تكنيك" ركوبها الذي يتطلب توازنا وحِرفية، إلا أنك وفي حال اتقنته فإنك لن تنساه حتى بعد مرور سنوات من عدم ركوبها.

فما السر برأيك؟

يقول علم النفس العصبي إن الأمر متعلق بالطرق التي يتعامل فيها الدماغ مع الذكريات بأنواعها المختلقة، ففي حين يصعب عليه الاحتفاظ بالذكريات قصيرة المدى، فإنه قادر على تخزين الذكريات طويلة المدى (حيث يحفظ تكنيك ركوب الدراجة).

الذكريات قصيرة المدى

هي الذكريات التي تتيح للإنسان الاحتفاظ بها لوقت قصير ومحدد.

ويقول العلماء إن حيّز المنطقة التي يحتفظ فيها الدماغ بالذكريات قصيرة المدى، صغير للغاية، ولا يتسع للكثير من المعلومات، فإما ينسى الشخص ما سمعه بعد مدة زمنية قصيرة، وإما ينقل المعلومات للذاكرة الطويلة الأمد من خلال تكرارها أو ربطها بأرقام أو أحداث.