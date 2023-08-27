رقم قياسي عالمي في ألمانيا لأكبر تجمع لأشخاص يرتدون زيّ "هاري بوتر"

وحملت مدينة بيرث الأسترالية الرقم القياسي السابق منذ عام 2017، إذ ضمّ التجمع حينها 997 شخصاً.

وكان من بين المشاركين في تجمّع السبت عدد كبير من الأطفال والمراهقين.

وتقول إيزابيل سيشتينغ (16 عاماً) التي لم ترغب في تفويت الحدث: "لطالما أذهلني كل هذا العالم السحري" لهاري بوتر.