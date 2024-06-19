اليمن.. حزن وجدل بعد وفاة طبيبة مشهورة بخطأ جراحي
خيمت حالة من الحزن على محافظة تعز اليمينة، بعد وفاة مفجعة لطبيبة نساء وتوليد مشهورة ومحبوبة على نطاق واسع في المحافظة.
وقضت استشارية أمراض النساء والتوليد "أنيسة الخوبري" نتيجة خطأ طبي بعملية جراحية خضعت لها في أحد المستشفيات الخاصة، دخلت على إثرها في غيبوبة لأكثر من شهرين.
وقال نقيب الصيادلة في محافظة تعز، الدكتور إسماعيل الخلي، في منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك" إن وفاة الدكتورة أنيسة الخوبري كانت نتيجة "عملية فاشلة نتج عنها موت سريري".
وبحسب مصادر طبية محلية، خضعت الدكتورة الخوبري، في رمضان الماضي، لعملية جراحية لم تكلل بالنجاح "نتيجة إعطائها جرعة تخدير لا تسمح بها حالتها الصحية".
وطالبت المصادر بفتح تحقيق جنائي فورًا في الحادثة، مؤكدة أن المستشفى حديث التأسيس، ويفتقد للكوادر المتمرسة والمُجازة من نقابة الأطباء في تعز، والمجلس اليمني للاختصاصات الطبية.
وبحسب المصادر، تحظى الدكتورة أنيسة الخوبري بثقة المجتمع النسائي المحلي في محافظة تعز، حيث تجمع بين المهارة الطبية والبراعة في نسج علاقات إنسانية مع المرضى، فضلاً عن عدم المغالاة في تكلفة الكشف الطبي.
وإلى جانب عيادتها، تعمل عضوًا في هيئة التدريس في المجلس اليمني للاختصاصات الطبية.