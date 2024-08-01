توفي دي جي راندال، عراب موسيقى "البريك بيت" و"الدرام أند بيس" بحسب ما يؤكده محبو الموسيقى، عن عمر يناهز 54 عامًا، في ظروف غامضة، بحسب ما أعلنه ممثله الإعلامي، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وكان دي جي راندال المعروف باسم "راندال ماكنيل" معروفًا بإحداث ثورة في موسيقى الـ"jungle" إلى جانب زملائه "دي جي فابيو" و"جروفرايدر" في التسعينيات.

وبدأ راندال بإنشاء أسلوبه الخاص في موسيقى البريك بيت، وسرعان ما أصبح صوتًا مألوفًا في عالم الموسيقى.

ومن أبرز أعماله البارزة "Sound Control" الذي تعاون فيه مع آندي سي، وصدر عام 1994, وفي عام 1996، أسس مع "Cool Hand Flex" علامته التجارية الخاصة "Mac2 Recordings".

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وعبر الكثيرون عن حزنهم وتأثرهم بوفاة أحد رواد موسيقى البريك بيت، عبر إكس "تويتر" سابقًا.