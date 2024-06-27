إصابة 20 راكبا جراء خروج قطار عن مساره في روسيا

أصيب عشرون شخصاً بجروح، اليوم الأربعاء، إثر خروج عدة عربات قطار يقل أكثر من 200 راكب عن سكته في أقصى شمال روسيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

ويربط هذا القطار مدينة فورتوكا، ما وراء الدائرة القطبية، بمرفأ نوفوروسييك على البحر الأسود جنوبي البلاد.

وخرج القطار عن مساره بالقرب من مدينة اينتا، في جمهورية كومي ذات الكثافة السكانية القليلة والمناخ القاسي، وفق "فرانس برس".

وقال رئيس جمهورية كومي، فلاديمير اويبا، على "تلغرام": "كان في القطار 215 راكبا. أصيب عشرون شخصاً من بينهم ثلاثة بحالة خطرة".

وأوضح أن القاطرات الأخيرة خرجت عن السكة. ولم تكشف السلطات سبب وقوع الحادث.

وحوادث النقل ليست أمراً نادراً في روسيا، خصوصا في المناطق النائية والمعزولة في هذا البلد الشاسع الذي يمتلك واحدة من أوسع شبكات السكك الحديد في العالم.