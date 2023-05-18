عارياً على ظهر جمل.. محمد رمضان يثير الجدل في ميامي الأمريكية
ألهب تعاون جديد بين الفنان المصري محمد رمضان والرابر الأمريكي الشهير فيوتشر "Future"، حماس متابعيه ومحبيه، فيما أثار رمضان الجدل بظهوره عاري الصدر على ظهر جمل في شوارع مدينة ميامي.
وشارك رمضان متابعيه عبر حسابه في "إنستغرام" عدة لقطات من كواليس تصوير أغنيته الجديدة، وعلَّق: "أنا ووسيم سال صليبي نعمل على شيء كبير.. ثقة في الله السنة دي الصيف في العالم العربي".
وظهر رمضان في الصور وهو يركب جملاً وسط شوارع مدينة ميامي الأمريكية، مرتديًا وشاحًا للرأس باللون البيج زيَّنه بعقال، فيما أطلَّ عاري الصدر ببنطال فضفاض من قماش "اللاتكس" اللمَّاع، كما تزيَّن بمجموعة من القلائد والسلاسل الذهبي، وغطى عينيه بنظارات شمسية سوداء ذات إطار ذهبي.
ونشر رمضان فيديو آخر، يظهر فيه واقفًا في غرفة في نهاية ممر مضاء باللون الأزرق، بينما طاقم التصوير يقف على الجانب الآخر بمعدات التصوير.
يذكر أن رمضان كشف سابقًا، خلال حلوله ضيفًا في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، أنه يستعد لتصوير أغنية مع أغلى رابر في العالم، وقال: "عندي أغنية مع أغلى رابر في العالم اسمه فيوتشر، ودي أول أغنية هو يعملها مع فنان عربي، وأنا لا دافع له حاجة ولا هو دافع لي حاجة، وشايفين بعض مكسب، والتبادل الفني مطلوب زي التبادل بين الدول".
يشار إلى أن رمضان اختتم جولته الغنائية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية مساء السبت الماضي.
وتضمنت جولته عدة حفلات في مدن أمريكية، من بينها حفل بمدينة ديترويت الأمريكية يوم 29 أبريل، وكاليفورنيا يوم 5 مايو، وتكساس يوم 6 مايو، وفي نيويورك يوم 13 مايو.