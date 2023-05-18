عارياً على ظهر جمل.. محمد رمضان يثير الجدل في ميامي الأمريكية

ونشر رمضان فيديو آخر، يظهر فيه واقفًا في غرفة في نهاية ممر مضاء باللون الأزرق، بينما طاقم التصوير يقف على الجانب الآخر بمعدات التصوير.

يذكر أن رمضان كشف سابقًا، خلال حلوله ضيفًا في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، أنه يستعد لتصوير أغنية مع أغلى رابر في العالم، وقال: "عندي أغنية مع أغلى رابر في العالم اسمه فيوتشر، ودي أول أغنية هو يعملها مع فنان عربي، وأنا لا دافع له حاجة ولا هو دافع لي حاجة، وشايفين بعض مكسب، والتبادل الفني مطلوب زي التبادل بين الدول".