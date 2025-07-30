وفاة لطفي لبيب بعد صراع مع المرض

توفي الفنان المصري لطفي لبيب منذ قليل عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض وتدهور حالته الصحية على نحو متكرر في الآونة الأخيرة.

ونُقل الراحل إلى أحد مستشفيات القاهرة صباح أمس، بعد أن اشتد المرض بشكل مفاجئ، حيث خضع لعدد كبير من الفحوصات الطبية لتشخيص وضعه بشكل دقيق، والتأكد من استقرار حالته وانتظام وظائف جسمه الحيوية.

وحرصت، آنذاك، نقابة المهن التمثيلية على تقديم الدعم للطفي لبيب عبر منشور في "فيسبوك" جاء فيه: "الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأعضاء مجلس النقابة يتمنون الشفاء العاجل للفنان الكبير لطفي لبيب الذي تدهورت حالته الصحية ودخل العناية المركزة خلال الساعات الأخيرة الماضية".

أخبار ذات علاقة الظهور الأول للفنان لطفي لبيب بعد خروجه من العناية المركزة (صور)

وكان الفنان قد كشف سابقًا عن اكتشاف ورم في حنجرته، وأوضح أنه كان من المفترض أن يخضع لجراحة دقيقة، ونصحه الأطباء بالحد من الكلام إلا للضرورة القصوى.

وقدم لطفي لبيب مسيرة فنية استمرت نحو 50 عامًا، تألق خلالها في الأدوار الثانوية في العديد من الأفلام الشهيرة، منها: "عسل أسود" مع أحمد حلمي، و"السفارة في العمارة" مع عادل إمام، و"أنا يا خالتي" مع محمد هنيدي، و"إتش دبور" مع أحمد مكي، و"طباخ الريس" مع طلعت زكريا.

وكانت آخر أعماله السينمائية فيلم "أنا وابن خالتي"، الذي جرى تصويره في ظل ظروفه الصحية الصعبة، ومع ذلك أتم مشاركته فيه، حيث حظي العمل باستقبال نقدي وجماهيري إيجابي.