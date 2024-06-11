قبيل محاكمته.. عصام صاصا يتصالح مع أسرة ضحية الدهس في مصر

أعلن مغني المهرجانات المصري عصام صاصا، تصالحه مع أفراد أسرة الشاب الراحل أحمد مفتاح الذي دهسه بسيارته على الطريق الدائري في مصر، مشيرًا إلى أنه تم التراضي بين الطرفين، ولن يتركهم طوال حياته.

وأضاف "صاصا"، خلال فيديو نشره المحامي الخاص به عبر صفحته على فيسبوك: "أُقدّم خالص التعازي لأسرة المتوفَّى أحمد مفتاح، وأقول لهم البقاء لله، وأُقدّم لهم خالص التعازي من كل قلبي، وربنا عارف أنني من كل قلبي عمري ما هسيب الناس دي، والبقاء لله، وألف رحمة ونور عليه".

من جانبه، قال محامي عصام صاصا، إن أهالي الضحية وزوجته قرروا العفو عن عصام صاصا ومسامحته عن القتل الخطأ دون تقاضي أي تعويض مدني، مشيرًا إلى أنه سيقر، غدًا، أمام المحكمة بالتصالح، نيابة عن زوجة الضحية باعتبارها صاحبة الحق المدني، والوصي على أولاده القُصَّر.