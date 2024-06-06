"واحة المياه المتجمدة".. عواصف الزواج والسرطان في فيلم مغربي

يستعد المخرج المغربي رؤوف الصباحي لطرح أحدث أفلامه بدور العرض السينمائي في المغرب 12 يونيو الحالي، وذلك بعد مشاركة الفيلم في العديد من المهرجانات وحصده جوائز عدة منها "جائزة لجنة التحكيم" بالمهرجان الدولي للسينما الأفريقية بمدينة "خربيكة" المغربية.

ويحمل الفيلم عنوان "واحة المياه المتجمدة" وهو من إنتاج فرنسي- مغربي مشترك، ويحكي قصة " فضيلة" وهي طبيبة مرموقة في قسم الطوارئ تتوج قصة حبها القديمة مع "قادر" كبير الممرضين بالمستشفى بالزواج، لكن حياتهما تتعرض لضربة قوية تشبه عاصفة مدمرة حين يصاب الزوج بالسرطان، وتصبح الأسرة على شفا الانهيار.

وتصاب الحياة الزوجية بالفتور وتصبح التفاصيل اليومية بينهما جافة لاسيما حين يقرر الزوج المريض الدخول فيما يشبه العزلة من خلال خلوة ذات طابع روحاني، يهجر فيها من حوله ويتفرغ للتأمل ويدخل في طقوس جديدة وغير مألوفة.