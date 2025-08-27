الإعلان رسمياً عن "المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا"

logo
منوعات

خنقها ودفنها في منطقة نائية.. تفاصيل جريمة مروعة تهز الأردن

خنقها ودفنها في منطقة نائية.. تفاصيل جريمة مروعة تهز الأردن
تعبيرية المصدر: istock
إرم نيوز
إرم نيوز
27 أغسطس 2025، 11:08 ص

كشف المتحدث باسم مديرية الأمن العام في الأردن عن تفاصيل جريمة مروعة تمثلت في العثور على جثة فتاة مدفونة في منطقة نائية بمحافظة العاصمة.

وأظهر تقرير الطب الشرعي أن الوفاة ناتجة عن "الخنق بالأيدي".

التحقيقات قادت إلى الاشتباه بشخص كان متوارياً عن الأنظار، وبدأت فرق الأمن بمتابعته.

أخبار ذات علاقة

الأطفال الضحايا

جريمة "غيرة" بشعة.. زوجة أب تقتل 6 أطفال ووالدهم بالسم (فيديو إرم)

 وفي صباح الثلاثاء، ورد بلاغ عن محاولة انتحار لشخص سقط من الطابق الثاني في منطقة البيادر بالعاصمة الأردنية عمان، ليتبين لاحقاً أنه المشتبه به في القضية.

وبعد تلقيه العلاج، أقر المتهم خلال التحقيق بارتكاب الجريمة نتيجة خلاف مع الضحية، حيث قام بقتلها ودفنها في الموقع المذكور بمساعدة أحد أقاربه، الذي تم القبض عليه أيضًا.

وستحال القضية إلى المدعي العام لدى محكمة الجنايات الكبرى لاستكمال الإجراءات القانونية.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC