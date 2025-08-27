خنقها ودفنها في منطقة نائية.. تفاصيل جريمة مروعة تهز الأردن

كشف المتحدث باسم مديرية الأمن العام في الأردن عن تفاصيل جريمة مروعة تمثلت في العثور على جثة فتاة مدفونة في منطقة نائية بمحافظة العاصمة.

وأظهر تقرير الطب الشرعي أن الوفاة ناتجة عن "الخنق بالأيدي".

التحقيقات قادت إلى الاشتباه بشخص كان متوارياً عن الأنظار، وبدأت فرق الأمن بمتابعته.

وفي صباح الثلاثاء، ورد بلاغ عن محاولة انتحار لشخص سقط من الطابق الثاني في منطقة البيادر بالعاصمة الأردنية عمان، ليتبين لاحقاً أنه المشتبه به في القضية.

وبعد تلقيه العلاج، أقر المتهم خلال التحقيق بارتكاب الجريمة نتيجة خلاف مع الضحية، حيث قام بقتلها ودفنها في الموقع المذكور بمساعدة أحد أقاربه، الذي تم القبض عليه أيضًا.

وستحال القضية إلى المدعي العام لدى محكمة الجنايات الكبرى لاستكمال الإجراءات القانونية.