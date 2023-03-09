سيدة أميركا الأولى تمنح جائزة "المرأة الشجاعة" لرجل متحول

أقامت سيدة أميركا الأولى جيل بايدن، رفقة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، حفل "جائزة المرأة الشجاعة الدولية لعام 2023"، للمرة الأولى في البيت الأبيض.

وكان لافتا خلال الحفل من بين الفائزات حصول الأرجنتينية ألبا رويدا وهي رجل متحول جنسيا على جائزة المرأة الشجاعة.

وقدمت مذيعة الحفل ألبا رويدا للجمهور، قائلة إن رويدا: "امرأة متحولة جنسياً طُردت من الفصول الدراسية ، ومنعت من حضور الامتحانات ، ومنعت من فرص العمل ، وتعرضت للعنف ، ورفضت من قبل عائلتها. ومن هذه التحديات ، عملت على إنهاء العنف والتمييز ضد مجتمع المثليين في الأرجنتين".