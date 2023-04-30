وثيقة صادمة.. أحد المدعوين لتتويج تشارلز هو "صاحب الحق" في عرش بريطانيا

فقبل عشرين عاما، اكتشف جونز في كاتدرائية "روان" في فرنسا وثيقة تثبت في نظره أن الملك إدوارد الرابع (الذي حكم من 1461 إلى 1483 كان ابنًا غير شرعي. وأثارت هذه الفرضية جدلا.

ويقول المؤرخ إنه في الأسابيع الخمسة التي سبقت حمل سيسيلي نيفيل دوقة يورك بإدوارد الرابع، كان والده يقيم على بعد مئة ميل عنها.

لذلك يؤكد الخبير في تاريخ القرون الوسطى، أن إدوارد لم يكن الوريث الحقيقي للعرش وكان يجب أن يكون خط الخلافة من جورج الأخ الأصغر لإدوارد دوق كلارنس، الجد المباشر لسايمن أبني هاستينغز.

"يشعر بالسرور"

لا تملك الأسرة أي أرض أو منزل فخم في المملكة المتحدة، لكنها ورثت بسبب نسبها اللقب الإسكتلندي إيرل أوف لودون أو كونت لودون.

وغادر مايكل والد سايمن أبني هاستينغز المملكة المتحدة متوجها إلى أستراليا في 1960.