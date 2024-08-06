كشفت الصفحة الرسمية للفنانة المصرية نهال عنبر على فيسبوك حقيقة سفرها إلى فرنسا لاستكمال علاجها، بعد خضوعها لجراحة دقيقة بالكتف، مشيرة إلى أن الأنباء المتداولة عارية تماما من الصحة.

وقالت الصفحة إنها تنفي أن تكون الفنانة سافرت إلى فرنسا، ووصفت ذلك بأنه "مجرد شائعة"، وأشارت إلى أن عنبر خرجت من المستشفى وتقضي فترة نقاهة ما بعد العملية الجراحية.

وخضعت الفنانة المصرية نهال عنبر، الأحد الماضي، لجراحة دقيقة بالكتف داخل أحد المستشفيات الكبرى في العاصمة القاهرة.

وشارك الحساب الرسمي لنهال عنبر عبر إنستغرام صورة لها من على سرير المرض داخل المستشفى، مع تعليق جاء فيه "الفنانة نهال عنبر خضعت لجراحة دقيقة بالكتف بالمنظار، وتطمئن جمهورها على صحتها، دعواتكم لها بالشفاء العاجل".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نهال عنبر مسلسل بدون سابق إنذار، الذي خاضت فيه الموسم الرمضاني الماضي، وهو من تأليف عمار صبري وإخراج هاني خليفة.