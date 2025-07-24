كاميرا ترصد "كائنًا غريبًا" يتجول أمام منزل في كاليفورنيا (فيديو)

أثار مقطع فيديو التقطته كاميرا في مدينة كومبتون بولاية كاليفورنيا حالة من الجدل عبر الإنترنت، بعد أن زعم البعض أنه يُظهر "كائنًا فضائيًا" يتجول أمام أحد المنازل ليلًا.

ووفقًا لصاحبة المنزل، جيسيكا أورتيز، فإن الفيديو صُوّر بعد الساعة الواحدة صباحًا من يوم 5 يوليو، ويُظهر شخصًا مجهول الهوية يمر أمام المنزل في مشهد أثار الريبة.

وقالت أورتيز في مقابلة مع قناة The Hidden Underbelly 2.0 على يوتيوب إن كاميرتها رصدت حركة غريبة، إلا أن حساسات الحركة المثبتة خارج المنزل لم تسجل أي شيء.

وأضافت: "طلبت من ابني مشاهدة الفيديو، وبعد مشاهدته لثلاث مرات قال لي: أمي، هذا كائن فضائي، عليكِ الاتصال بالشرطة". ولكنها قررت في النهاية عدم الإبلاغ، موضحة: "خفت أن نبدو سخفاء إذا قلنا للشرطة إن هناك كائنًا فضائيًا في الفناء".

وأثار الفيديو موجة من التفسيرات المتباينة على منصات التواصل، حيث رأى البعض أن الشكل الظاهر قد يكون مجرد شخص يحمل أكياسًا بلاستيكية أو طفلًا، بينما أصر آخرون على أنه ربما يكون دليلاً على وجود كائنات فضائية.

ولا يزال الجدل مستمرًا دون تفسير قاطع لما ظهر في المقطع.