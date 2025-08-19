دينا الشربيني لـ"إرم نيوز": "درويش" تجربة مرهقة ومليئة بالتحديات

أعربت الفنانة المصرية دينا الشربيني عن سعادتها بالمشاركة في بطولة الفيلم السينمائي الجديد "درويش"، مؤكدة أنها تعتبر نفسها محظوظة بالتعاون مع نخبة من أبرز الأسماء والكوادر الفنية في مجال التمثيل بمصر، مُعبرة عن أملها في تحقيق العمل نجاحًا كبيرًا على المستويين الجماهيري والنقدي.

وأوضحت دينا في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أنها شعرت بسعادة غامرة خلال فترة التصوير، نظرًا للأجواء التي تستحضر حقبة زمنية قديمة، تُعدّ ممتعة للممثل لما تتيحه له من فرصة للغوص في تفاصيلها والعيش في أجوائها، على حد قولها.

"تجربة مرهقة وتحد مُضاعف"

في المقابل، أكدت الفنانة أن التجربة لم تكن سهلة، بل وصفتها بالمرهقة، مشيرة إلى الجهد الكبير الذي بُذل في مرحلة التحضير، لا سيما في ما يخص دراسة كافة التفاصيل الدقيقة المرتبطة بالفترة الزمنية التي يتناولها العمل.

وأشارت إلى أن الفيلم تطلّب تركيزًا عاليًا على مستوى الأداء واللغة، نظرًا لاختلاف طريقة الكلام والتعابير في حقبة الأربعينيات من القرن الماضي مقارنة بالأسلوب المعاصر، ما أضفى تحديًا مُضاعفًا على تجربة التمثيل.

"تناغم فني وأفكار مشتركة"

وتطرّقت الفنانة المصرية إلى الحديث عن علاقتها الفنية بزميلها الفنان عمرو يوسف، مشيرة إلى وجود تناغم واضح بينهما على المستويين المهني والإنساني، قائلة: "أنا وعمرو يوسف أخوات، وهناك أشياء كثيرة نتناقش فيها ونطمح إلى تقديمها معًا".

وأضافت أن لديهما أفكارًا مشتركة يسعيان لتجسيدها مستقبلًا، إلا أنهما يُفضلان التريث قليلًا قبل خوض تجارب جديدة، وذلك حرصًا على عدم شعور الجمهور بالملل أو التكرار من كثرة التعاون بينهما، واصفةً العلاقة بينهما بأنها تحمل قدرًا كبيرًا من التناغم والثقة، مما يُسهّل أداء المشاهد التمثيلية ويُثري التجربة الفنية.

غياب "كامل العدد" عن رمضان 2026

في سياق منفصل، أعربت الفنانة دينا الشربيني عن حزنها لعدم تقديم جزء جديد من المسلسل الدرامي الشهير "كامل العدد"، الذي شاركت في بطولته عبر جزأين متتاليين، بسبب حالة التعلق الكبيرة التي تكنها للعمل، كما هو حال الجمهور، مؤكدة غيابه عن موسم دراما رمضان المقبل، وفق تعبيرها.

وأوضحت أن المشروع لم يُغلق نهائيًا، بل ما زال قائمًا، ومن المحتمل أن يُعاد تحضيره للعرض في موسم دراما رمضان لعام 2027، في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

مفاجآت موسم دراما رمضان 2026

وفي سياق الحديث عن مشاريعها الدرامية الجديدة، أكدت دينا أنها تُحضّر مبدئيًا للمشاركة في موسم دراما رمضان 2026، بـ عمل درامي جديد، لكنها فضّلت عدم الكشف عن أي تفاصيل حاليًا، مشيرة إلى أن المشروع لا يزال قيد المناقشات، ولم يتم توقيع أي عقود رسمية حتى الآن.

طلقني مع كريم محمود عبد العزيز

وفي النهاية، كشفت دينا عن بعض تفاصيل فيلمها السينمائي الجديد "طلقني"، الذي تجمعها فيه تجربة فنية مع الفنان كريم عبد العزيز، مؤكدة أن الفيلم سيكون مختلفًا تمامًا عن تجربتهما السابقة في "الهنا اللي أنا فيه"، نظرًا لاختلاف الفكرة والمضمون، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام العمل ويمنحه طابعًا مميزًا، على حد تعبيرها.