امرأة تعيش داخل لافتة متجر بقالة لعام كامل

في حادثة مثيرة، عُثر على امرأة تبلغ من العمر 34 عامًا تعيش داخل لافتة محل بقالة في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية، وفقًا لموقع "إنفوباي" الإخباري.

وفي التفاصيل، تبين أن المرأة لا تمتلك منزلًا، ما دفعها لتحويل مساحة اللافتة إلى مسكن لها لمدة عام تقريبًا، ووضعت داخل اللافتة مكتبا وجهاز كمبيوتر وطابعة وآلة صنع القهوة، في بيئة معيشة "غير تقليدية".

وأشار الموقع إلى أن الشكوك الأولية جاءت بعد أن لاحظ عاملون في متجر البقالة، وجود سلك كهربائي ممتد من مخرج السقف إلى الجزء الداخلي من اللافتة، ما أدى في النهاية إلى اكتشاف المكان الذي تسكنه المرأة.

وبينما أوضحت المرأة للسلطات أنها كانت تشغل هذا المكان أثناء عملها في مكان آخر، أثيرت التساؤلات حول الظروف التي دفعتها إلى اختيار لافتة متجر كمسكن مؤقت لها.