مصر.. الداخلية تكشف ملابسات حادثة طلابية أثارت تفاعلا

علقت وزارة الداخلية المصرية على الاعتداء على طالبة وطالب بقطعة من الزجاج، وهي الحادثة التي تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل، وشهدت تفاعلا لافتا.

وقالت الوزارة أنه تم كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على طالبة مُحدثاً إصابة لها بالقاهرة.

وتابعت الوزارة في بيان لها على موقع "إكس" أنه وبالفحص تبين أنه بتاريخ (3) من الشهر الجاري، تبلغ قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من طالبة وطالب مصابين بجروح وكدمات متفرقة بتضررهما من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابات لهما.

وأوضح البيان، أن هذا الشخص "له معلومات جنائية " وتم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة والتعدي على الطالبين باستخدام قطعة زجاج.

وختمت الداخلية في بيانها: تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.