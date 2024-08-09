تبحث فرق إنقاذ متخصصة، في عُمان، عن صيادَين من مواطني السلطنة، فُقدا في البحر منذ يوم الثلاثاء الماضي على أمل الوصول إليهما أحياء قبل فوات الأوان.

وقصد سالم بن حمود الهادي ويعقوب بن حمد البوسعيدي، عرض البحر، يوم الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل منطقة القرم بمحافظة مسقط، بهدف الصيد في رحلة اعتيادية للصيادين في المنطقة.

ولكن تأخر عودتهما من تلك الرحلة أثار قلق ذويهما، لتبدأ عمليات البحث التي انضم إليها سريعًا مركز الأمن البحري على أمل الوصول للقارب ومن على متنه، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ونقلت صحيفة "شؤون عمانية" المحلية، عن أقارب للصيادين المفقودين، قولهم إن الهادي والبوسعيدي خرجا للصيد عصر يوم الثلاثاء الماضي، ولكنهما لم يعودا في اليوم التالي، لتبدأ عملية البحث على بعد نحو 65 كيلومترًا قبالة سواحل القرم.

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وشهدت عمليات البحث، الوصول إلى جزر الديمانيات في المنطقة، من دون جدوى، فيما تشارك سفن وطائرات عمودية في عمليات البحث المستمرة في محاولة لسباق الزمن والوصول للمفقودين قبل نفاد طعامهما وشرابهما فيما لو كانا أحياء على متن قاربهما حتى الآن.

وتحظى قصة الصيادين المفقودين بتعاطف في مواقع التواصل الاجتماعي، مع بعض اللوم من قبل مدونين لضرورة اتخاذ إجراءات سلامة كافة في رحلات الصيد، وبينها عدم الإبحار في قارب منفرد.