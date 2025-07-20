الكارثة تتفاقم.. تزايد ضحايا الأمطار في كوريا الجنوبية (فيديو)

ذكرت وكالة "يونهاب"، اليوم الأحد، أن الأمطار الغزيرة، التي تضرب كوريا الجنوبية، خلال اليوم الأخيرين، والانهيارات الأرضية الناجمة عنها، أدت إلى مقتل 9 أشخاص على الأقل وفقدان 8 آخرين.

وبحسب الوكالة، توفي شخص واحد في مدينة "أوسان" بإقليم "غيونغغي"، وسجلت مدينة "سوسان" بإقليم "جنوب تشونغتشيونغ" حالتي وفاة، أما بلدة "سانتشونغ" بإقليم جنوب "غيونغسانغ" فسجلت 6 حالات وفاة، وفقاً لبيانات رسمية.

وأشارت البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية والسلامة ووكالة الإطفاء الوطنية، إلى أنه تم الإبلاغ عن حالتين لمفقودين في مدينة "غوانغجو"، و6 حالات في "سانتشونغ"، فيما تم إنقاذ 58 شخصاً مع توقعات بارتفاع أعداد الضحايا والمفقودين مع استمرار أعمال الإنقاذ.

وأدت الأمطار الغزيرة، خلال اليومين الأخيرين، إلى إجلاء إجمالي 12,921 شخصاً من 14 مدينة حضرية وإقليماً، و86 مدينة وبلدة.

بالتزامن مع ذلك، شكلت الحكومة، اليوم الأحد، فريقاً مشتركاً بين الوكالات الحكومية لدعم التعافي من أضرار الأمطار.

وقال وزير الداخلية يون هو-جونغ، خلال مؤتمر صحفي في مدينة "سيجونغ" وسط البلاد إن الحكومة ستحول تركيزها من الاستجابة للأمطار إلى التعافي من الأضرار.

وأضاف أن الحكومة ستقوم على الفور بمسح حجم الأضرار وتقديم توصيات إلى الرئيس لي جيه ميونغ لتعيين المناطق المتضررة بشدة كمناطق كوارث خاصة.