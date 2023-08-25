استقالة مدير "المتحف البريطاني" بعد سلسلة سرقات

أعلن مدير المتحف البريطاني "بريتش ميوزيوم"، اليوم الجمعة، استقالته الفورية إثر سلسلة سرقات طالت مجموعات في الموقع، في قضية أثارت إرباكاً كبيراً في واحدة من أهم المؤسسات الثقافية حول العالم.

وقال مدير المتحف، هارتويغ فيشر، في بيان، إن "الوضع الذي يواجهه المتحف خطر للغاية. أعتقد بصدق أنه سيتخطى هذه المرحلة وسيخرج أقوى مما كان، لكني وصلت مع الأسف إلى خلاصة بأنّ وجودي يشكل مصدر ارتباك".

ويتعرّض فيشر لضغوط قوية منذ الإعلان في 16 آب/أغسطس عن فقدان سلسلة قطع من المجموعات التابعة لـ"بريتش ميوزيوم"، بعضها يعود إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد.