في أول ظهور نادر لها بعد ابتعادها عن الساحة الإعلامية لسنوات طويلة، استقبلت الفنانة شيريهان الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، في منزلها حيث أهداها نسخة من المصحف الشريف، وتجاذب معها أطراف الحديث حول تجربتها الفنية وتاريخها اللافت لاسيما تجربتها في تقديم فوازير رمضان.

وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فإن سبب الزيارة التي استغرقت ساعتين رسالة تلقاها الأب بطرس من فتاة تهوى الأدب، ولها تجربة في الكتابة الإبداعية وقامت بتأليف رواية حول شخصية شيريهان وتود توصيل مسودة العمل إليها.

وعلى الفور، تحمس الأب بطرس، ووعد الفتاة بتحقيق حلمها، وتواصل مع النجمة المصرية الشهيرة التي أبدت سعادتها بفكرة الرواية، ووعدت باستقبال المؤلفة، ولكن بعد الانتهاء من قراءة المخطوطة.

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وكتب رئيس المركز الكاثوليكي للسينما على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": زيارة خاصة للفنانة الأسطورة والرائعة شريهان، وفيه تحدثت عن الجائزة التي حصلت عليها من المركز واحترامها وعشقها للمركز الكاثوليكي للسينما".

وأضاف: أكدت لنا على أن فنّها كان له هدف ورسالة وتعليم، ولم تكن الفوازير مجرد ترفيه، ولكنها كانت تحمل مضموناً له مغزى للاستفادة منها".

وتابع قائلا: حقاً إنها فنانة متواضعة وبسيطة، وتعلم جيداً أصول الفن واحترام جمهورها".