هل انتهت أزمة شيرين عبد الوهاب مع روتانا؟

كشف حسام لطفي، المستشار القانوني للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، حقيقة التصالح بين موكلته وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بعد الإعلان عن أغنية جديدة تشهد تعاون بينهما، مشيرا إلى التصالح لم يتم بعد.

وأُعلن، خلال الساعات الماضية، عن استعداد شيرين عبد الوهاب لتقديم أغنية جديدة بعنوان "الدهب"، والتي ستشهد عودة الفنانة المصرية للساحة بعد غياب 3 سنوات، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بعد خلافات طويلة بينهما وصلت إلى المحاكم.

وأكد محامي شيرين عبد الوهاب، لـ"إرم نيوز"، أن التصالح بين موكلته وشركة روتانا لم يحدث حتى الآن، لافتا أن المفاوضات ما زالت جارية بين الطرفين للوصول إلى حل يرضيهما معا.

وأشار حسام لطفي إلى تفاهم على احتواء الخلافات لإنهاء الأزمة، وأنه لم يتم إبرام تعاقد جديد حتى الآن، والأغنية الجديدة لن يتم طرحها إلا بعد التعاقد والاتفاق، على حد قوله.

ويرجع الخلاف بين "شيرين" وروتانا إلى يناير 2019، حيث وقعت "شيرين" اتفاقًا مع الشركة، لتسجيل ألبومين غنائيين، و2 فيديو كليب لكل ألبوم، بجانب إحياء 3 حفلات مقابل 10 ملايين جنيه، على أن ينفذ هذا العقد في مدة أقصاها 3 سنوات.

واندلعت الأزمة بين الطرفين بعد طرح "شيرين" 4 أغانٍ دون أي ذكر للشركة المنتجة.

وبعدها أعلنت خلال مداخلة ضمن برنامج "حروف الجر" أنها لن تصبح "مُلكًا لأحد"، كاشفة أن لديها شركتها ومنهجها الخاص.