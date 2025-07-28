ماثيو لورانس يفكر بإحياء صوت روبن ويليامز عبر الذكاء الاصطناعي

أعرب الممثل الأمريكي ماثيو لورانس عن رغبته في إعادة إحياء صوت الممثل الراحل روبن ويليامز من خلال الذكاء الاصطناعي، معتبرًا أن صوته يمكن أن يصبح رمزًا عصريًّا في هذا المجال، شريطة موافقة عائلته.

وفي تصريحات أدلى بها لمجلة Entertainment Weekly خلال مشاركته في مؤتمر "كوميك كون" في سان دييغو يوم الجمعة 25 يوليو، قال لورانس، الذي شارك ويليامز بطولة فيلم "السيدة داوتفاير" عام 1993، إنه يطمح لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي "لابتكار شيء مميز بصوته".

وقال لورانس، البالغ من العمر 45 عامًا: "أعتقد أن صوته يمثل جيلًا كاملًا، وسيكون من الرائع إعادته للحياة بطريقة تحترم إرثه وموافقة عائلته".

وأوضح أن الفكرة جاءته بعد مشاهدته إعلانًا قديمًا بصوت ويليامز، بدا له وكأنه يعكس أسلوب الإعلانات الحديثة باستخدام التعليق الصوتي الرقمي، مضيفًا: "مع تطور الذكاء الاصطناعي، خطرت لي الفكرة: هذا هو الصوت المثالي ليكون صوت الذكاء الاصطناعي".

وأشار لورانس إلى أنه يتمنى أن يُستخدم صوت ويليامز في تطبيقات الحياة اليومية، مثل إعطاء توجيهات القيادة عبر الهاتف، مضيفًا: "سيكون ذلك رائعًا جدًّا، وأؤكد لك أنه سينال إعجاب الكثيرين".

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وعن علاقته الشخصية بويليامز، قال لورانس لمجلة People في وقت سابق من هذا العام إنه كان مصدر إلهام كبير له منذ طفولته، مشيرًا إلى أن ويليامز عامله باحترام وشاركه تجاربه الحياتية رغم صغر سنه آنذاك.

كما أوضح أن ويليامز ظل على تواصل معه حتى بعد انتهاء تصوير فيلم "السيدة داوتفاير"، وقدم له نصائح ساعدته على تجاوز لحظات صعبة في حياته.

والجدير بالذكر، أنَّ روبن ويليامز توفي في أغسطس 2014 عن عمر يناهز 63 عامًا، وقد ترك إرثًا فنيًّا كبيرًا في السينما والتلفزيون، وارتبط اسمه بالعديد من الشخصيات الكوميدية والدرامية المؤثرة.