شرائط تبييض الأسنان.. هل ينصح الأطباء باستخدامها؟
أصبحت الأسنان الناصعة موضة العصر؛ ما جعل مجال طب الأسنان التجميلي من الأكثر انتعاشا حول العالم، ولكن الكثيرين لا يستطيعون دفع تكاليف القشور الهولوودية الباهظة، فيلجأون لعلاجات بديلة أقل كلفة، منها شرائط التبييض.
فهل شرائط التبييض آمنة على أسنانك؟ هذا ما كشفه الأطباء بهذا الشأن.
ما الذي يسبب بقع الأسنان؟
هناك عوامل متعددة تسبب بقع الأسنان، فبعض الأسباب داخلية وبعضها الآخر خارجيا.
وتشمل العوامل الخارجية بحسب ما يؤكده الأطباء، القهوة والحمضيات والصودا، والتدخين، وبعض الأدوية والمكملات الغذائية.
وبالإضافة إلى ذلك، يلعب علم الوراثة دورًا في لون الأسنان، حيث يمكن أن يؤثر على سماكة وشفافية المينا.
كما يمكن أن تسبب المضادات الحيوية بقعًا على أسنان الطفل قبل سن الثامنة، أو في حال تناولتها الأم أثناء حملها.
كيف تعمل شرائط التبييض؟
يقول الأطباء إن شرائط التبييض تعمل بطريقتين: الميكانيكية والكيميائية. فالتبييض الميكانيكي يزيل البقع السطحية عبر الوسائل المادية مثل تنظيف الأسنان واستخدام معجون الأسنان المبيض. بينما يعتمد التبييض الكيميائي على استخدام محلول تبييض يحتوي على بيروكسيد الكارباميد، أو بيروكسيد الهيدروجين، الذي يؤدي إلى تفاعل كيميائي يزيل البقع ويجعل الأسنان تبدو أكثر بياضًا.
ويمكن إجراء التبييض الكيميائي في المنزل أو في عيادة طبيب الأسنان، مع فارق في تركيز المنتجات والاستخدام.
وينصح بتطبيق منتجات التبييض بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، لتجنب عوائق البلاك، ويُحذر من تجاوز وقت وضع اللاصقات وبلع محلول التبييض. كما يوصى بتخفيف استخدام المنتجات للتقليل من فرص الحساسية والحفاظ على صحة اللثة.
فوائد استخدام شرائط التبييض؟
استخدام شرائط التبييض يتميز بتكلفة ميسورة مقارنة بقشور الأسنان، ومع ذلك، يُشير الأطباء إلى أن هناك تنازلات يجب مراعاتها بين العلاج في المنزل والعلاج في العيادة.
وعلى الرغم من قوة جل تبييض الأسنان الاحترافي، يمكن لاستخدام منتجات التبييض في المنزل أن يُتيح تجنب زيارة طبيب الأسنان مرة واحدة في السنة، ولكن قد يتطلب ذلك استخدامًا يوميًا مستمرًا للمنتجات المتاحة دون وصفة طبية، وبغض النظر عن الطريقة التي يتم اختيارها، فإن الفائدة النهائية تتمثل في تعزيز الثقة لدى الشخص.
لمن توصف شرائط التبييض؟
يُشير الأطباء إلى أن شرائط التبييض تعمل بفعلية أكبر مع الشباب الذين لم يتعرضوا لعقود من استهلاك المشروبات الملونة أو التبغ.
وأوضحوا أن الأشخاص الذين يولدون بأسنان شفافة قد يجدون أن استخدام شرائط التبييض يزيد من شفافية الأسنان بدلاً من إضفاء لمعان بيضاوي. وفي حالات مثل هذه، يُنصح بالتشاور مع طبيب الأسنان للحصول على تقييم احترافي وخيارات علاجية مناسبة.
ولاكتشاف ما إذا كانت أسنانك شفافة أم لا، جفف أسنانك ثم ضع منشفة ورقية بيضاء خلفها، فإذا بدت أسنانك أكثر بياضًا من المنشفة، فهذا يشير إلى وجود مينا شفافة؛ ما يعني أن القشرة قد تكون الخيار الأفضل لك من شرائط التبييض.