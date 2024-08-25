غرق طفلة جراء السيول في الحديدة اليمنية | إرم نيوز

لقيت طفلة يمنية مصرعها غرقا في وادي مور، بمديرية الزهرة شمالي محافظة الحديدة، الأحد، في حين أُنقذ اثنان من أشقائها.

وقالت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، إن "الطفلة هناء ناجي محمد شوعي تبلغ من العمر 7 سنوات، وهي من قرية محل جرامة".

وقد توفيت غرقا من جراء السيول بسبب الأمطار الغزيرة في وادي مور، وأضافت المصادر أن الأسرة تعيش ظروفا مادية صعبة.

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وتشهد مديريات محافظة الحديدة سيولا جارفة، عقب المنخفض الجوي المطير خلال الأيام الماضية.

وحذرت السلطات المواطنين من الاقتراب من مجرى السيول في وادي مور، الذي يشهد تدفقًا مستمرًا بسبب الأمطار الغزيرة.