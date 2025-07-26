سباق "الأكثر استماعًا" يُؤجج معارك تامر حسني وعمرو دياب

عادت مرة أخرى إلى الواجهة معارك المنافسة الضارية بين كل من عمرو دياب وتامر حسني إلى صدارة المشهد الغنائي في مصر والعالم العربي، وما يكتنفها من سخرية ورسائل صريحة أو خفية.

أحدث فصول تلك المواجهة أشعلها تامر حسني الملقب بـ "نجم الجيل"، حين وجّه انتقادًا عنيفًا لدياب الملقب بـ "الهضبة"، بعد منشور للأخير عبر حسابه على "إنستغرام" استعرض خلاله قائمة بأكثر الألبومات استماعًا في صيف 2025، على نحو رأى فيه تامر تقليلًا منه وظلمًا له.

وضمّت القائمة اسم تامر في مركز متأخر نسبيًا، وهو ما أثار حفيظته، ما دفعه للتعليق بشكل حاد وعنيف، في خطوة أعادت إلى الأذهان معاركهما القديمة.

وقبيل صعوده إلى المسرح لإحياء حفله الأخير في مدينة العلمين، نشر تامر حسني عبر خاصية "القصص" في حسابه الرسمي على إنستغرام رسالة غاضبة تضمنت صورة عمرو دياب دون ذكر اسمه.

قال تامر: "أليس من الغريب أن ينشر الفنان الكبير، الذي أقدّره وأحترمه، صورتي في ترتيبات نسب الاستماع وأنا في المركز الثالث أو الرابع؟ وهو يعلم جيداً أن ألبومي لم يكن في هذا الترتيب، بدليل تصدّره لتريند يوتيوب منذ اليوم الأول".

وأضاف: "كنت طوال عشرة أيام متتالية في المرتبة الأولى، واحتراماً له ولمحبّيه، لم أنشر أي صورة تُظهره في مركز متأخّر، ولم أحتفل على حساب أحد، بل اكتفيت بالاحتفال مع جمهوري فقط".

وتابع: "هي مجرد أرقام تتغير، وجميعنا نتبادل المراتب، تعبت كثيراً في ألبومي، والناس تتحدث عنه بكل خير، وهذا يكفيني. هو فنان كبير ولا يحتاج لمثل هذه التصرفات.. وعمومًا ألف مبروك له".

يشار إلى أنه على مدار العشرين عامًا الماضية، تندلع بين الحين والآخر معارك بين عمرو دياب وتامر حسني، سواء بشكل مباشر أو عبر جمهور النجمين، حول من الأكثر تأثيرًا وقدرةً على الوصول إلى شرائح مختلفة من الجمهور.