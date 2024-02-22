أكبر من ملعب كرة قدم.. منزل فريد في السعودية للبيع بمزاد علني (صور)
عرَضت شركة لتنظيم المزادات في السعودية، منزلًا فارهًا للبيع في مدينة الرياض، تفوق مساحته ملعب كرة قدم، ويضم عددًا كبيرًا من الغرف ومواقف السيارات.
ويقع المنزل في مكان حيوي في العاصمة، بالقرب من حديقة الملك سلمان، ومركز توثيق سيرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وعلى طرق الحدائق وعبدالرحمن الخريف ومكة المكرمة.
وتبلغ مساحة المنزل أكثر من 11 ألف متر مربع، وهي أكبر من مساحة ملعب كرة القدم البالغة نحو سبعة آلاف متر مربع، إذ يضم 69 موقف سيارات في ساحاته.
لكن لن يكون في وسع المشتري المرتقب في مزاد يوم الثلاثاء القادم، تحويل المنزل لملعب، إذ إنه مصنف للاستخدام السكني فقط.
ويتألف المبنى الرئيس للمنزل من 36 غرفة، وثلاث صالات للاستقبال، و21 دورة مياه، ومستودعين.
كما يضم في سوره، منزلين مستقلين على شكل فيلا، تتألف كل منها من بضع غرف وصالة ودورات مياه.
ومن غير المعروف المبلغ الذي يمكن أن يباع به المنزل، لكن المشاركين في المزاد، يتوجب عليهم تقديم دفعة أولية للمشاركة في المزاد، قيمتها مليونا ريال (أكثر من نصف مليون دولار).
وتنظم شركة "دار القياس" مزادًا لبيع المنزل الفريد في العاصمة الرياض التي تستهدف المملكة زيادة عدد سكانها في السنوات القادمة بالتزامن مع تحولها لوجهة نشطة للأعمال والسياحة والترفيه.
ويشرف مركز الإسناد والتصفية الحكومي (إنفاذ) على المزاد تنفيذًا لقرار من محكمة التنفيذ والأحوال الشخصية بعرض المنزل للبيع في مزاد علني.