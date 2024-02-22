أكبر من ملعب كرة قدم.. منزل فريد في السعودية للبيع بمزاد علني (صور)

عرَضت شركة لتنظيم المزادات في السعودية، منزلًا فارهًا للبيع في مدينة الرياض، تفوق مساحته ملعب كرة قدم، ويضم عددًا كبيرًا من الغرف ومواقف السيارات.

ويقع المنزل في مكان حيوي في العاصمة، بالقرب من حديقة الملك سلمان، ومركز توثيق سيرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وعلى طرق الحدائق وعبدالرحمن الخريف ومكة المكرمة.

وتبلغ مساحة المنزل أكثر من 11 ألف متر مربع، وهي أكبر من مساحة ملعب كرة القدم البالغة نحو سبعة آلاف متر مربع، إذ يضم 69 موقف سيارات في ساحاته.