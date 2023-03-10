الملك تشارلز يمنح أخاه الأمير إدوارد لقب دوق إدنبرة

ويأتي لقب إدوارد الجديد بعد اضطلاعه بعدد من أدوار أبيه، بما في ذلك جائزة دوق إدنبرة التي تشجع الشبان على خوض التحديات.

وقال قصر بكنجهام: "يفخر دوق ودوقة إدنبرة الجديدان بمواصلة إرث الأمير فيليب بنشر فرص للشبان من جميع الخلفيات لتحقيق الاستغلال الكامل لإمكانياتهم"، مشيرا بلقب دوقة إدنبرة إلى صوفي زوجة إدوارد.

وحمل فيليب لقب دوق إدنبرة منذ زواجه في عام 1947 بإليزابيث، التي كانت أميرة حينئذ، وحتى وفاته في عام 2021.