الملك تشارلز يمنح أخاه الأمير إدوارد لقب دوق إدنبرة
قال قصر بكنجهام، في بيان، إن الملك تشارلز ملك بريطانيا منح أخاه الأصغر الأمير إدوارد لقب دوق إدنبرة الجديد اليوم الجمعة، وهو لقب كان آخر من حمله هو والدهما الراحل الأمير فيليب.
وأصبح إدوارد (59 عاما) أحدث فرد من العائلة المالكة يُمنح لقبا جديدا، منذ أصبح تشارلز ملكا في سبتمبر أيلول بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث.
ومُنح وليام، الابن الأكبر لتشارلز وولي العهد، لقب أمير ويلز، بينما مُنح طفلا الأمير هاري، ابن تشارلز الأصغر الذي تخلى عن مهامه الملكية، لقبي أمير وأميرة في وقت سابق من الأسبوع.
ويأتي لقب إدوارد الجديد بعد اضطلاعه بعدد من أدوار أبيه، بما في ذلك جائزة دوق إدنبرة التي تشجع الشبان على خوض التحديات.
وقال قصر بكنجهام: "يفخر دوق ودوقة إدنبرة الجديدان بمواصلة إرث الأمير فيليب بنشر فرص للشبان من جميع الخلفيات لتحقيق الاستغلال الكامل لإمكانياتهم"، مشيرا بلقب دوقة إدنبرة إلى صوفي زوجة إدوارد.
وحمل فيليب لقب دوق إدنبرة منذ زواجه في عام 1947 بإليزابيث، التي كانت أميرة حينئذ، وحتى وفاته في عام 2021.