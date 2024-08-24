فوجئت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بمعجب سوري يقتحم حفلها الذي أقيم في "مجمع دمر الثقافي" بالعاصمة السورية دمشق، وسط دهشة الحضور ورجال الأمن، إلا أنها حاولت السيطرة على مشاعر الصدمة، وطالبت الجميع بالهدوء لا سيما رجال الأمن.

وتفاجأت نجوى كرم في أثناء حديثها مع فرقتها الموسيقية، بشاب يهرول إليها مسرعًا، محاولًا احتضانها، وسارع رجال الأمن للتعامل معه.

وقدمت نجوى خلال الحفل نخبة من أشهر أغنياتها من بينها: "لشحد حبك"، و"خليني شوفك بالليل"، و"تعا نقعد"، و"يلعن البعد"، و"ما في نوم"، و"هيدا حكي".

يذكر أن آخر حفلات نجوى كرم في سوريا، أقيمت عام 2022، وحضرها عدد كبير من الجماهير السورية المتعطشة لفنها، واستقبلوها على نغمات تراثية، وتجاوبت نجوى معهم على رقصات العراضة السورية في قلعة دمشق.

وكانت الفنانة نجوى كرم قد أعلنت أخيرًا زواجها رسميًّا من رجل الأعمال عمر الدهماني، بعد سنوات من انتشار خبر الزواج من دون تأكيد، وذلك في حفل غنائي أحيته في العاصمة الرومانية بوخارست، وظهرت في ذات الحفل بفستان زفافها.