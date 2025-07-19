قتيل وإصابات في حريق ضخم بأكبر مصفاة نفط إيرانية (فيديو)

اندلع اليوم السبت حريق ضخم في مصفاة "آبادان"، أكبر مصفاة نفط في جنوب إيران، ما أدى إلى مقتل أحد الموظفين وإصابة عدد آخر من العاملين، وفق ما أعلنت مصادر رسمية إيرانية.

وذكرت وكالة أنباء "شانا" التابعة لوزارة النفط الإيرانية، أن الحريق بدأ في وحدة المعالجة رقم 70 داخل المصفاة الواقعة في محافظة خوزستان جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن النيران كانت شديدة وغطى الدخان الكثيف أجزاء واسعة من المدينة.

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وتدخلت تسعة فرق إطفاء على الأقل لمحاولة السيطرة على الحريق، وسط استنفار أمني وتحذيرات للسكان بعدم الاقتراب من المنطقة.

وأكد مسؤول محلي أن فرق الطوارئ تمكنت من تطويق الحريق ومنع امتداده إلى منشآت أخرى، لكن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة الأسباب.

وأثار الحادث جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل مراقبون عن تكرار الحرائق والانفجارات في المنشآت النفطية الإيرانية خلال الأشهر الماضية، وسط حديث غير مؤكد عن احتمال وجود أعمال تخريبية أو إخفاقات فنية ممنهجة.

وتعد مصفاة آبادان من المنشآت النفطية الاستراتيجية في إيران، ويعود تأسيسها إلى عام 1912، وتلعب دورًا محوريًا في إنتاج المشتقات النفطية وتصديرها إلى الأسواق الآسيوية.