الجزائر.. مصرع 3 وإصابة 31 في حادث مروع بين شاحنة وحافلة (صور)

أفاد جهاز الدفاع المدني في الجزائر بأن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم و 31 آخرين أصيبوا بجروح، جراء حادث سير وقع فجر اليوم الأحد، بولاية عين الدفلى شمال غربي البلاد.

وقال الدفاع المدني، في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك اليوم، إن الحادث نجم عن اصطدام بين شاحنة ذات مقطورة وحافلة لنقل الركاب تشغل الخط الرابط بين ولايتي بسكرة ووهران.

وأوضح أن الحادث وقع على مستوى الطريق السيار شرق غرب اتجاه وهران، بالمكان المسمى سيدي عابد، ببلدة عين سلطان.

وكان جهاز الدفاع المدني أعلن أمس السبت تسجيل 24 حالة وفاة، و297 جريحا في حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، منهم 18 وفاة، في حادث سقوط حافلة لنقل الركاب في واد بالجزائر العاصمة.

يُذكر أن الجزائر شهدت أول أمس حادث سقوط حافلة في وادي الحراش، ما أسفر عن وفاة 18 شخصًا وإصابة 24 آخرين، بينهم حالتان حرجتان، فيما أنهت فرق الغطس التابعة للحماية المدنية عمليات البحث منتصف نهار أمس بعد التأكد من عدم وجود مفقودين آخرين.



