143 قتيلاً على الأقل إثر زلزال غرب النيبال
لقي ما لا يقل عن 143 شخصًا حتفهم في زلزال ضرب خلال الليل منطقة نائية في غرب النيبال، وفق حصيلة جديدة، اليوم السبت، صادرة عن السلطات، فيما تبحث فرق الإغاثة عن ناجين محتملين بمؤازرة القوى الأمنية.
وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 5,6 درجات أقصى غرب النيبال الواقع في جبال هملايا في وقت متأخر الجمعة، على عمق 18 كيلومترًا وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وحدد مركزه على بعد 42 كيلومترًا جنوب جوملا على مسافة غير بعيدة من الحدود مع التيبت.
واستفاق الأهالي من نومهم جراء قوة الزلزال الذي سوّى منازل طينية في قرى المنطقة التي ضربها بالأرض.
وقالت كامالا أولي وهي تحتضن طفلها في مستشفى نقل إليها ناجون، إن الزلزال "ضرب أثناء نومنا" مضيفة "كنا 3 في المنزل، نجا اثنان منا".
ونُقل عشرات المصابين بكسور وجراح للعلاج في مستشفى في مدينة نيبالغونج الصغيرة قرب الحدود مع الهند.
وتظهر مقاطع فيديو وصور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي سكانًا يفتشون بين الأنقاض في الظلام لانتشال ناجين من بين أنقاض المباني المنهارة.
ويمكن رؤية منازل طينية مدمرة أو متضررة وناجين بقوا في العراء لحماية أنفسهم من انهيارات محتملة بينما كانت تُسمع صافرات سيارات الإسعاف.
وقال الناطق باسم الشرطة الوطنية كوبر كاتايات إن السلطات أحصت مقتل 105 أشخاص في جاجاكورت، و38 في روكوم، الإقليمين الأكثر تضررًا جراء الزلزال في مقاطعة كارنالي الحدودية.
وكانت السلطات قد أحصت أكثر من 100 جريح في الإقليمين.
ونشرت تعزيزات للقوى الأمنية، راجلة وبالمروحيات، للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، على ما قال غوبال شاندرا بهاتاراي.
وأضاف: "نقل المعلومات صعب كون هذه المناطق نائية، وبعض الطرقات مقطوعة بسبب الأضرار اللاحقة، لكننا نحاول الوصول إلى المنطقة بسبل أخرى".
وتهافت السكان إلى مستشفى منطقة جاجاركوت ناقلين الجرحى.
وأعرب رئيس الوزراء النيبالي بوشبا كمال الذي وصل، اليوم السبت، إلى المنطقة المتضررة عن "حزنه العميق للأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الزلزال".
ووعد بـ"تقديم الإغاثة للضحايا وعلاج الجرحى".
وأعقبت الزلزال بعد ساعات عدة هزات ارتدادية بقوة 4 درجات في المنطقة نفسها وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية شعر بها سكان نيودلهي الواقعة على بعد 500 كيلومتر من مركز الزلزال.
وغالبًا ما تشهد النيبال زلازل إذ تقع على فالق جيولوجي كبير تغوص فيه الطبقة التكتونية الهندية بالطبقة الأوراسية لتشكل سلسلة جبال هملايا.