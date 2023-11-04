143 قتيلاً على الأقل إثر زلزال غرب النيبال‎

لقي ما لا يقل عن 143 شخصًا حتفهم في زلزال ضرب خلال الليل منطقة نائية في غرب النيبال، وفق حصيلة جديدة، اليوم السبت، صادرة عن السلطات، فيما تبحث فرق الإغاثة عن ناجين محتملين بمؤازرة القوى الأمنية.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 5,6 درجات أقصى غرب النيبال الواقع في جبال هملايا في وقت متأخر الجمعة، على عمق 18 كيلومترًا وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وحدد مركزه على بعد 42 كيلومترًا جنوب جوملا على مسافة غير بعيدة من الحدود مع التيبت.

واستفاق الأهالي من نومهم جراء قوة الزلزال الذي سوّى منازل طينية في قرى المنطقة التي ضربها بالأرض.

وقالت كامالا أولي وهي تحتضن طفلها في مستشفى نقل إليها ناجون، إن الزلزال "ضرب أثناء نومنا" مضيفة "كنا 3 في المنزل، نجا اثنان منا".