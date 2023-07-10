5 مدن جزائرية من بين الأعلى بالعالم في درجات الحرارة
سجلت كل من المدن الجزائرية، أدرار وبسكرة وتقرت ورقلة، إضافة إلى الوادي، درجات حرارة قياسية، الاثنين، صنّفت بين الأعلى حول العالم، حسب ما رصده موقع "إلدورادو ويذر" المتخصص.
ووفقا للموقع، تراوحت درجات الحرارة في هذه المدن بين 47.2 و48.3 درجة مئوية، في حين كانت مدينة برج باجي مختار في أقصى جنوبي الجزائر قد سجلت واحدة من أعلى درجات الحرارة بالعالم في 25 أيار/مايو من الشهر الماضي، إذ بلغت درجة الحرارة في المدينة الصحراوية 46.2 درجة مئوية.
واستنادا لـ"إلدورادو ويذر"، يأتي هذا الرقم في المركز الخامس عشر في قائمة المناطق الحضرية الأكثر حرارة عبر العالم.