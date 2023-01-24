نواياك وقيمك مفاتيح نحو حياة فطرية سليمة

كيف يمكنك تحسين حياتك في الحاضر وفي بقية مراحل حياتك؟ ما هما الشيئان المهمان اللذان سيكون لهما تأثير كبير على مستقبلك؟

في هذا التقرير اِكتشف شيئين أساسيين من شأنهما تحسين حياتك: نواياك وقيمك!

نواياك

النوايا الحسنة كما يعرفها الأخصائيون في تقرير موقع lesmotspositifs هي الخيار النهائي لتحسين حياتك.. فإذا كانت نواياك سيئة، فهذه علامة على أنك مليء بالجشع والحسد والكراهية وما إلى ذلك.

ويجب أن تختفي كل هذه التأثيرات السلبية من حياتك.. فالنوايا في جوهرها قوية، وتكشف للآخرين عن أهدافنا، وهي الدافع الذي يساعدنا على تحقيق أهدافنا.

فحتى تعرف نواياك لا بد من أن تبذل جهدًا، وفي بعض الأحيان ستشعر بالقلق وتكزّ على أسنانك غيظًا وغضبًا، ولكن مع استمرار التعلم سترى ضوءًا في نهاية النفق.

ماذا لو كانت بعض نواياك سيئة؟ ومع ذلك بإمكانك تحويل تلك النوايا السيئة إلى أفكار جيدة، والحصول على التصميم في الوصول إلى النجوم، ومعرفة المزيد عن نفسك، وتحديد ما تريده، والمضي قدمًا.. تحرك وتصرف، حتى تتمكن من تطوير أفكار وعادات وسلوكيات صحية ترشدك إلى النجاح.

دوّنْ نواياك

من المهم تدوين نواياك، عندما تكتب نواياك على الورق فهذا يساعدك على اكتشاف نفسك، ولا يحب الكثير من الناس الكتابة، ولكن إذا كنت تحتفظ بيوميات يمكنك الرجوع فيها إلى الوراء بعيدًا، لمعرفة مكانك الآن، ويستغرق الأمر بضع دقائق فقط يوميًا لتدوين مشاعرك وأفكارك، وما إلى ذلك.

الوصول إلى اهتماماتك ونقاط قوتك

للوصول إلى اهتماماتك يجب عليك أولًا الجلوس والتفكير فيما تريده، وبعد أن تقرر ما تريده ستحتاج إلى كتابة خطة وتحديد أهداف واتخاذ إجراءات.

للوصول إلى نقاط قوّتك اِختبر قدراتك ومهاراتك. ما الذي يمكنك فعله بشكل أفضل؟ كيف يمكنك استخدام مهاراتك وقدراتك لتحسين حياتك وحياة الأشخاص من حولك؟.

ففور وصولك إلى كيانك الداخلي ستتمكن من تحديد مستوى حياتك، لا تعش من أجل الآخرين على حساب ذاتك، بل تعلم كيف تعيش لنفسك.

كلما تقدمت ستكشف قدراتك. هل ترى نفسك تستمتع بعمل تحبه في المستقبل؟ وهل ترى نفسك في المستقبل تعمل في نفس الشركة دون الذهاب إلى أي مكان آخر؟.

إذا وجدت نفسك عالقًا محصورًا تحقق من خياراتك للعثور على وسيلة لتحسين وضعك، يمكنك البدء بتحديد الوظائف التي تهمك، وبمجرد معرفة ما تريد القيام به ضع استراتيجيات لتحقيق أهدافك، انتقل إلى الفِعل وامضِ قدمًا نحو الأفضل.