كوريا الجنوبية.. قتيل ومفقودون في حريق بمصنع البطاريات (صور)

اندلع حريق كبير في مصنع لبطاريات الليثيوم في كوريا الجنوبية الاثنين؛ ما أدى إلى مقتل شخص فيما لا يزال 21 في عداد المفقودين والحريق مستعر على ما أفادت السلطات.

وتعود ملكية المصنع إلى مجموعة "أريسيل" الكورية الجنوبية الرئيسة في صناعة البطاريات، ويقع في هواسيونغ جنوب العاصمة سيول.

وقال مسؤول في فرق الإطفاء لوسائل الإعلام "لا زلنا عاجزين عن الدخول والقيام بعمليات انقاذ، وسنفعل ذلك ما إن يصبح الحريق تحت السيطرة".

وأضاف "لا يزال 21 شخصا في عداد المفقودين، وسنعكف على تحديد مكانهم من خلال المعلومات التي سنحصل عليها من الشركة".

وأظهرت لقطات نشرتها وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء سحب دخان كثيف تتصاعد في السماء فوق المصنع فيما النيران مندلعة داخل المبنى. وشوهدت عشرات آليات الإطفاء أمام المصنع.