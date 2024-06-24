كوريا الجنوبية.. قتيل ومفقودون في حريق بمصنع البطاريات (صور)
اندلع حريق كبير في مصنع لبطاريات الليثيوم في كوريا الجنوبية الاثنين؛ ما أدى إلى مقتل شخص فيما لا يزال 21 في عداد المفقودين والحريق مستعر على ما أفادت السلطات.
وتعود ملكية المصنع إلى مجموعة "أريسيل" الكورية الجنوبية الرئيسة في صناعة البطاريات، ويقع في هواسيونغ جنوب العاصمة سيول.
وقال مسؤول في فرق الإطفاء لوسائل الإعلام "لا زلنا عاجزين عن الدخول والقيام بعمليات انقاذ، وسنفعل ذلك ما إن يصبح الحريق تحت السيطرة".
وأضاف "لا يزال 21 شخصا في عداد المفقودين، وسنعكف على تحديد مكانهم من خلال المعلومات التي سنحصل عليها من الشركة".
وأظهرت لقطات نشرتها وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء سحب دخان كثيف تتصاعد في السماء فوق المصنع فيما النيران مندلعة داخل المبنى. وشوهدت عشرات آليات الإطفاء أمام المصنع.
وأصدر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يوول تعليمات طارئة إلى السلطات طالبا "حشد كل الموظفين والمعدات للتركيز على البحث عن الأفراد وإنقاذهم".
وشدد الرئيس أيضا على أن السلطات تتحمل مسؤولية "ضمان سلامة عناصر الإطفاء نظرا إلى الانتشار السريع للنيران".
وتتواصل جهود فرق الإطفاء والإغاثة فيما لم يعرف بعد السبب وراء اندلاع الحريق.
والجدير بالذكر، تعد كوريا الجنوبية من أكبر منتجي البطاريات لا سيما تلك التي تستخدم في السيارات الكهربائية، وتزود مصانعها بطاريات لمصنعي الآليات الكهربائية عبر العالم ومن بينها شركة "تيسلا".