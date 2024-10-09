انفجار أسطوانة غاز يخلّف "مأساة" في اليمن

أدى انفجار أسطوانة غاز إلى قتل فتاة وإصابة تسعة آخرين من أسرة واحدة في محافظة إب وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، لـ"إرم نيوز"، إن الفتاة لقيت مصرعها وأصيب تسعة آخرون بانفجار أسطوانة غاز في منزل المواطن رفيق المغربي، في منطقة ربابة مركز مديرية القفر شمالي محافظة إب.

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وأضافت المصادر أن الانفجار تسبب بوفاة "لينا رفيق المغربي" وإصابة والدها وأمها وأشقائها الأربعة، وعمها وابنه، وآخر من نفس الأسرة يُدعى مشعل المعزبي .

وبحسب ذات المصادر فإن المنزل تهدم كليًا جراء الانفجار، فيما نُقل بعض المصابين الذين في حالة حرجة لمستشفيي مدينتي جبلة والقاعدة.

وشكا مواطنون من عدم إضافة الشركة اليمنية للغاز مادة "الإيثيل" للأسطوانات، وهي المادة التي تساعد على اكتشاف تسرب الغاز من الأنابيب وتجنب الحوادث والانفجارات.