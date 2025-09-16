أزمة جديدة بين أسرة إبراهيم شيكا وأرملته بسبب "جروح غامضة" في الجثمان

تجددت الأزمة بين أسرة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا وأرملته هبة التركي، بعد تصريحات محامي الأسرة التي أشارت إلى تورط الأخيرة في سرقة أعضاء المتوفى، وهو ما نفاه دفاعها نفيًا قاطعًا.

وأوضحت أسرة اللاعب أن والدته لم تُتح لها فرصة توديعه قبل الدفن، وأن هبة التركي أتمت كافة إجراءات الدفن قبل وصولهم.

وبينما أكد دفاع الأرملة في تصريحات لـ "إرم نيوز" أن موكلته أبلغت الأسرة بوفاته وانتظرت لساعات لتوديعهم، إلا أنهم لم يحضروا؛ ما دفعها إلى دفنه وفق التقاليد المتعارف عليها، مشيراً إلى أن "إكرام الميت دفنه".

وأشار محامي أسرة اللاعب إلى وجود جروح في جثمان ابراهيم، بينها جرح طولي وآخران على الجانبين، الجرح الطولي مزود بـ 21 دبوساً طبيّا و41 غرزة، متسائلاً عن إمكانية قيام مريض سرطان من الدرجة الرابعة بهذه العملية.

كما أشار إلى أنه تقدّم بطلب للنيابة العامة لتشريح الجثمان لاستكمال التحقيقات، إلا أن دفاع هبة التركي نفى هذه الادعاءات، موضحاً أن الجروح كانت نتيجة عملية الزائدة والكشف الاستكشافي للسرطان.

وأكد محامي هبة التركي أن التحقيقات لا تزال جارية، وأنه لا توجد أي عقوبة أو أمر قضائي يمنعها من السفر، نافياً مزاعم هروبها خارج البلاد.