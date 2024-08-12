فتحت الجهات المختصة تحقيقا موسعا في حادث وفاة وإصابة العديد من الحضور في زفاف شهدته منطقة " كرداسة"، بمحافظة الجيزة المصرية.

وأشارت التحريات الأولية إلى مقتل صبي وإصابة آخرين بحروق وجروح قطعية في الحفل، نتيجة مشاجرة بسبب إطلاق الألعاب النارية.

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وانتقل فريق أمني من قسم شرطة كرادسة إلى محل الواقعة للوقوف على ملابساتها، كما نقل المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة المختصة.

وبإلقاء القبض على المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر، كما أمرت النيابة باحتجاز العريس 24 ساعة على ذمة التحقيقات، ليبيت ليلته خلف القضبان برفقة مطلقي الألعاب النارية.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول عدد من الأشخاص مصابين بحروق، وجثة صبي، إثر إصابتهم بعيارات نارية أطلقها مدعوون في أحد الأفراح.