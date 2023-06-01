أبرز الزعماء والقادة الذين حضروا زفاف الأمير الحسين في الأردن
احتضن قصر زهران في العاصمة عمان، اليوم الخميس، مراسم عقد قران ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الأميرة رجوة الحسين، بحضور طيف واسع من القادة الخليجيين والعرب، وكذلك من دول أوروبية ومن الولايات المتحدة الأمريكية.
وحضر عقد القران الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.
كما حضر حفل الزفاف الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان، وكذلك الأمير عبد المتين بن السلطان حسن البلقية، سلطان بروناي.
ومن بين الحضور الخليجيين، والدة أمير دولة قطر الشيخة موزا بنت ناصر.
ووفقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، فقد حضر حفل الزفاف أيضاً مسؤولون من مملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة قطر، وباكستان، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وقبرص.
وشاركت عقيلة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، انتصار السيسي، وابنته آية، والأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الأميرة تسوجوكو.
كما حضر الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد وعقيلته شاناز، والسلطان حاج حسن البلقية، سلطان بروناي دار السلام، والسلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا، وعقيلته الملكة عزيزة أمينة.
وحضر عقد القران رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، والرئيس الرواندي بول كاغامي، والسيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن.
وشارك في الحفل الملك ويليام ألكسندر ملك مملكة هولندا وعقيلته الملكة ماكسيما، والملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، وابنته الأميرة اليزابيث ولية العهد.
ومن حاضري حفل عقد القران، الأمير وليام أمير ويلز، والأميرة كيت ميدلتون أميرة ويلز، والأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك، والأميرة فكتوريا ولية عهد السويد وزوجها الأمير دانيال، والأمير هاكون ولي عهد مملكة النرويج.