أبرز الزعماء والقادة الذين حضروا زفاف الأمير الحسين في الأردن

احتضن قصر زهران في العاصمة عمان، اليوم الخميس، مراسم عقد قران ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الأميرة رجوة الحسين، بحضور طيف واسع من القادة الخليجيين والعرب، وكذلك من دول أوروبية ومن الولايات المتحدة الأمريكية.

وحضر عقد القران الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.