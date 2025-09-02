تكريم لافت لإقبال نعيم في "القاهرة للمسرح التجريبي" (صور)

شهد افتتاح الدورة الـ32 من مهرجان "القاهرة الدولي للمسرح التجريبي" الذي أقيم مساء أمس الاثنين تكريم اسم الفنانة العراقية الراحلة إقبال نعيم وسط موجة من التصفيق الحار والتأثر الشديد، تقديرًا لمسيرتها كأيقونة للفن المسرحي في بلاد الرافدين.

وتسلمت درع التكريم الفنانة والمخرجة عواطف نعيم، شقيقة إقبال، والتي توجهت بنبرة متأثرة بالشكر إلى إدارة المهرجان على تكريم شقيقتها التي رحلت في نبأ صادم، يوليو الماضي.

ولم تتمالك عواطف نعيم نفسها من شدة التأثر، فسالت دموعها وسط أجواء مهيبة من التقدير والاحتفاء؛ وهو ما جعل وزير الثقافة أحمد هنو ورئيس المهرجان سامح مهران يشدان على يدها كنوع من المساندة والدعم

وُلدت إقبال نعيم في بغداد عام 1958، حيث تخرجت في معهد "الفنون الجميلة" لتنضم لاحقًا إلى فرقتي "المسرح الحديث" ثم "الفرقة القومية للتمثيل"، ولم تمر سوى سنوات قليلة حتى أثبتت مكانتها كإحدى أبرز الممثلات العراقيات على خشبة المسرح.

وقدّمت أكثر من 100 عمل مسرحي، من بينها مسرحية "الرهن" التي حازت عن دورها فيها جائزةَ "أفضل ممثلة" من "المركز العراقي للمسرح"، عام 1985، وأسهمت في تدريب أجيال جديدة من الفنانين عبر عملها كمخرجة أرادت نقل خبراتها وشغفها للأجيال الجديدة.

كما حصدت جائزة أفضل إخراج وتمثيل وأزياء عن مسرحية "الريشة الذهبية" خلال مشاركتها في مهرجان مسرح الطفل الأردني عام 2002، وهو ما يؤكد تنوع حضورها المسرحي ما بين التمثيل والإخراج وتصميم الرؤية البصرية للعمل.

ورغم أن تجربتها الأساسية تركزت في المسرح، فإنها شاركت في بعض الأفلام السينمائية المهمة مثل "حب في بغداد" 1987 و"ستة على ستة" 1988.

حصلت على درجة الدكتوراه في "الفنون المسرحية" لتواصل رسالتها مع تلقين حب المسرح للأجيال الجديدة عبر مجال جديد هو التدريس الجامعي والعمل الأكاديمي.

قال عنها النقاد: "خسرنا صوتًا نقيًّا ظلَّ وفيًّا للمسرح رغم الظروف"، أما الهيئة العربية للمسرح فوصفتها بأنها من النماذج النسائية التي شكلت حضورًا نوعيًّا في فن المسرح العربي".