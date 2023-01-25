الفيلم السعودي"الخلاط".. أربع قصص كوميدية عن الاحتيال والخداع

في القصة الأولى، يمزج المخرج ما بين الدراما والحيلة في قضية السرقة، حيث تقوم مجموعة من الشباب بسرقة إطارات سيارة أبو تركي، بالتزامن مع فرح ابنة العائلة، ويلمع في هذه المشاهد الفنان فهد البتيري، في دور السارق، وقدم كذلك الفنان زياد العمري مشاهد كوميدية تلقائية، كأحد أفراد العصابة.

عشوائية سارة

أما ثاني الحيل الدرامية فدارت حول الفتاة سارة، التي تعمل في فندق كبير، وتحاول إنقاذ علاقة والديها من النهاية الحزينة، فتدعوهما إلى طاولة كانت مُعدّة لعائلة مالك المطعم، وتمضي الأحداث متعاقبة في طور كوميدي، إذ يتورط العاملون في الفندق بمواقف محرجة مع المدير، والزبائن أيضاً، جراء عشوائية سارة. وفي الوقت الذي تتعقد فيه حبكة القصة، يكون الحل على عكس السياق، فكيف تكون النهاية؟

سر الصديق الميت

وفي السيناريو الثالث، يأخذ المخرج الحدث إلى منطقة القتامة والحزن، لكن النهاية تكون كوميدية ساخرة، إذ يلمع الفنان (إبراهيم الحجاج) حينما يحاول إخفاء سر صديقه الميت فهد، إذ يحاول جاهداً مسح مقتنيات الهاتف النقال لصديقه، قبل وقوعه في يد زوجته الأرملة، التي اعتقدت أنه كان يكن لها الوفاء والحب حتى لحظة وفاته، واكتفى بها دوناً عن بقية النساء، لكن الأمر كان مختلفاً تماماً، وتمضي الأحداث إلى نهاية أكثر إثارة من المتوقع.